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Переводчики Путина перечислили его самые затруднительные фразы

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Владимир Путин
Владимир Путин

Переводчики президента России Владимира Путина перечислили самые затруднительные фразы главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Советник департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» привел в пример высказывание «мы не будем стоять враскоряку». По его словам, он услышал эту фразу президента в телерепортаже, и обрадовался, что ему не придется ее переводить.

Также Садыков назвал неожиданной команду «вольно!», так как если бы заранее не знал нужного варианта перевода, то этот термин мог бы поставить его в ступор. В июне 2017 года такую команду Путина перевели как Welcome!

Помимо этого, переводчики активно дискутировали по поводу фразы «Донбасс порожняк не гонит», рассказала третий секретарь департамента Наталья Красавина. В итоге, вспоминает она, высказывание перевели как «Донбасс ерунды не говорит».

Путин нередко использует в своей речи различные поговорки, пословицы и крылатые выражения. В июле прошлого года «Русская служба Би-би-си» собрала в одном видео русские поговорки, которые когда-либо произносил российский президент. В подборку попали, в частности, фразеологизм «сапоги всмятку», обозначающий полную бессмыслицу, поговорка про бабушку, дедушку и мужской половой орган, а также несколько поговорок других народов мира.

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