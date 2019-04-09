Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»

Президент России Владимир Путин пошутил над переводчиком, который заменил слово в его высказывании, во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Стенограмма обращения российского лидера опубликована на сайте Кремля.

Описывая отношения России и Швеции, Путин подчеркнул, что они развиваются, несмотря на трудности, и назвал шведскую сторону «друзьями». Однако переводчик заменил слово на «партнеры».

«Я сказал "друзей", а он перевел "партнеров". Бандит просто», — отметил российский президент.

Путин добавил, что в России работает более 500 шведских компаний и всех их страна рассматривает «именно как друзей».

Ранее 9 апреля Путин резко отреагировал на вопросы старшего редактора агентства Bloomberg Джона Фрайера (John Fraher) во время пленарного заседания Арктического форума в Петербурге. Журналист попытался узнать у главы государства, как Россия собирается вести себя на нефтяном рынке и насколько вероятно, что она пойдет на сокращение добычи, однако президент отказался отвечать на вопрос.

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