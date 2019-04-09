Путин ответил строчкой из «12 стульев» на вопрос о визите в США

Президент России Владимир Путин в ходе международного форума «Арктика — территория диалога» ответил на вопрос о приглашении американского коллеги Дональда Трампа приехать в Вашингтон. Слова российского лидера приводит в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«У нас есть хорошая книга "12 стульев" — и там есть фраза "Приезжайте в гости, старушка-мама будет очень рада, но адреса не оставил". Решение должно созреть», — сказал Путин.
Российский лидер также заметил, что Вашингтон в последнее время не обращает внимания на интересы других стран.
Ранее в ходе форума Путин заявил, что будущее России не зависит от санкционного давления.
В октябре прошлого года советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что американская сторона передала Путину приглашение посетить Соединенные Штаты в 2019 году. Он отметил, что если российский лидер приедет в США, Трамп совершит ответный визит в Москву в том же году.