Путин ответил строчкой из «12 стульев» на вопрос о визите в США

Президент России Владимир Путин в ходе международного форума «Арктика — территория диалога» ответил на вопрос о приглашении американского коллеги Дональда Трампа приехать в Вашингтон. Слова российского лидера приводит в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«У нас есть хорошая книга "12 стульев" — и там есть фраза "Приезжайте в гости, старушка-мама будет очень рада, но адреса не оставил". Решение должно созреть», — сказал Путин.

Российский лидер также заметил, что Вашингтон в последнее время не обращает внимания на интересы других стран.

Ранее в ходе форума Путин заявил, что будущее России не зависит от санкционного давления.

В октябре прошлого года советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что американская сторона передала Путину приглашение посетить Соединенные Штаты в 2019 году. Он отметил, что если российский лидер приедет в США, Трамп совершит ответный визит в Москву в том же году.

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