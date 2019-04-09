Путин ответил президенту Финляндии за Крым

Президент России Владимир Путин ответил на слова президента Финляндии Саули Ниинисте о том, что Москва сама виновата в санкциях. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 9 апреля.

«Крым, насколько я понимаю, не относится к арктической зоне», — сказал Путин в ходе заседания международного форума «Арктика — территория диалога».

Российский лидер подчеркнул, что будущее России не зависит от санкций. По его словам, процветание страны обеспечат креативные граждане и демократические преобразования в политике и экономике.

Возвращаясь к проблемам Арктики, Путин призвал не бездействовать. «Нам бы очень не хотелось, чтобы в результате не принятых своевременно мер, (...) чтобы в результате нашего преступного бездействия Арктика не превратилась в какое-то подобие Крыма, а Крым не превратился бы в пустыню», — заключил он.

Как сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале, президент Финляндии и премьер-министр Норвегии прямым текстом просят модератора перестать задавать Путину вопросы про Украину, Крым и политику, а вспомнить про тему форума. «Но у мужчины в полосатых носках своя повестка», — добавляет он.

В 2014 году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели санкции против России из-за присоединения Крыма и вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

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