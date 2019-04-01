Путин встретится с главами арктических стран

Президент РФ Владимир Путин 9 апреля примет участие в пленарном заседании V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога». Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Главная тема форума в этом году — «Арктика. Океан возможностей», в рамках которой ожидается обмен мнениями по широкому кругу вопросов комплексного развития территории Арктики. В частности, предполагаются дискуссии по проблемам рационального использования природных ресурсов, экологической безопасности, транспортного обеспечения. На форуме также будут обсуждены вопросы защиты интересов коренных народов Севера. Помимо этого, разговор коснется других аспектов устойчивого роста в Арктическом регионе.

В рамках мероприятий форума также запланированы встречи президента Владимира Путина с президентом Исландии Гудни Торлациусом Йоханнессоном, президентом Финляндии Саули Ниинисте, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг и премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Стороны обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, актуальные международные темы и региональную проблематику с акцентом на вопросы взаимодействия в Арктике.

Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» пройдет 9-10 апреля в Санкт-Петербурге.

