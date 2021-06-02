Путин вспомнил русскую пословицу и попросил не нервировать одного министра

Президент России Владимир Путин вспомнил русскую пословицу в ходе совещания с членами правительства, проходящего в формате видеоконференции. Соответствующий фрагмент мероприятия был опубликован в среду, 2 июня, в Telegram-канале журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

«Нужно не забывать — скупой платит дважды», — заметил глава государства, обращаясь к зампредседателю правительства Татьяне Голиковой после ее доклада и министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Так, Путин обратил внимание на вопрос приобретения мобильных медицинских комплексов и пунктов для вакцинации в рамках национальной программы здравоохранения. «Лучше делать сразу то, что нужно, чем потом нервировать [министра финансов] Антона Германовича [Силуанова] и все министерство финансов», — попросил президент.

В июне 2019 года Путин ответил пословицей на вопрос о месте России в торговой войне США и Китая. «У китайцев есть хорошая пословица: когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится», — сказал глава государства в ходе Петербургского международного экономического форума.