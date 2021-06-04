Путин назвал запреты на покупку проверенных вакцин политически мотивированными

Запреты на покупку проверенных вакцин от коронавируса являются политически мотивированными и абсурдны, заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

«Либо нет значительной помощи, где она могла бы быть, либо, что вообще абсурдно, действуют политически мотивированные запреты на покупку проверенных, эффективных, доказавших свою полную надёжность вакцин», — сказал он на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее Путин, выступая на ПМЭФ, подчеркнул, что от российской вакцины против COVID-19 не зафиксировано ни одного летального исхода, а ее эффективность — свыше 96 процентов.