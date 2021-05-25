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Модель умерла после прививки AstraZeneca

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Стефани Дюбуа
Стефани Дюбуа
Фото: страница Stephanie Dubois в Facebook

Британская модель Стефани Дюбуа (Stephanie Dubois) умерла из-за тромбоза, возникшего после вакцинации препаратом британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает The Sun.

Манекенщица скончалась в возрасте 39 лет. По информации издания, Дюбуа получила первую дозу вакцины 6 мая в городе Пафос на Кипре. В тот день она написала на своей странице соцсетях: «Итак, сегодня мне сделали прививку! Ненавижу иголки, и этот день не стал исключением. Теперь я чувствую себя ужасно. Провожу время в постели с пиццей».

Через неделю женщину доставили в местную больницу из-за проблем с дыханием. В то время в своих соцсетях Дюбуа рассказала, что у нее появилась дрожь во всем теле и «сжались» все суставы. Помимо этого, ее беспокоили постоянные головные боли. «Мама и папа отправили меня пройти тест на коронавирус, который, к счастью, оказался отрицательным. Однако нам не стало понятнее, в чем проблема. Может, таким образом у меня проявилась реакция на вакцину», — описала она свое состояние.

19 мая Дюбуа оказалась в коме. Позже местные СМИ сообщили, что у женщины произошло кровоизлияние в мозг, которое привело к смерти 22 мая.

Представители здравоохранения главной государственной больницы Кипра в Никосии заявили, что у манекенщицы не было серьезных заболеваний. Они также отметили, что причины смерти Дюбуа будут расследоваться Европейским агентством лекарственных средств (European Medicines Agency).

В апреле некоторые страны Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. При этом создатели вакцины настаивают на ее безопасности. В компании заявляли, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

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