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В ВС России сформировался коллективный иммунитет к COVID-19

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Вооруженных силах России выработан коллективный иммунитет к коронавирусу. Об этом заявил начальник Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Евгений Крюков в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом пишет ТАСС.

«В Министерстве обороны на сегодняшний день закончено формирование коллективного иммунитета», — сказал Крюков. По его словам, вакцинация среди военных была добровольной и прошла проще, чем у гражданских лиц.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил долю россиян с иммунитетом к коронавирусу. По словам Мурашко, на данный момент в России доля людей, имеющих к инфекции иммунитет, «неплохая». «Но этого все-таки недостаточно, чтобы элиминировать. Наша задача — элиминация», — подчеркнул он.

Мурашко также подчеркивал, что участие всех россиян в вакцинации от COVID-19 — главное условие для создания коллективного иммунитета, чтобы вирус в итоге ушел из страны.

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