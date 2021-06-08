Врач развеял миф о народном способе лечения COVID-19

Существует мнение, что раствор соды или перекись водорода можно применять при коронавирусной инфекции. Такое предположение прокомментировал врач-терапевт Георгий Сапего в интервью радио Sputnik.

Ни сода, ни перекись водорода не поможет в профилактике и лечении COVID-19, заверил врач-терапевт Георгий Сапего.

«Перекись водорода используется для обработки ран, полосканий, можно даже использовать ее для обработки каких-то поверхностей дома, но рассчитывать, что она поможет восполнить недостаток кислорода в организме, не стоит», — сказал врач.

По мнению врача, несколько капель перекиси водорода, которые рекомендуется принимать в некоторых народных рецептах, добавят не больше нескольких миллиграммов кислорода в день — ежедневно человек потребляет почти килограмм кислорода. Также он добавил, что если принять внутрь большую дозу перекиси водорода, то в худшем случае будет болеть живот, тошнота или рвота.

Что касается соды, то ее свойства влиять на кислотно-щелочной баланс тоже не помогут при самостоятельном лечении коронавирусной инфекции, пояснил врач. Сода остается действенным средством от изжоги, однако ее не стоит использовать

беременным женщинам, пожилым людям и детям.

«Никакой пользы в быту больной человек от такого ощелачивания организма не получит. Ощелачивать больного человека содой могут только в реанимации, когда ему уже совсем плохо. Это не домашнее лечение», — добавил Георгий Сапего.

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