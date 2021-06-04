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Российский врач назвала главные отличия коронавируса от ОРВИ

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Фото: Unsplash

Главными признаками коронавируса можно считать ломоту в теле и отсутствие обоняния, при ОРВИ подобных симптомов нет. Такие отличия двух заболеваний назвала врач аллерголог-иммунолог клинико-диагностического центра МЕДСИ Наталья Гарскова в интервью РИА Новости.

«При ОРВИ (...) на первый план выходят катаральные проявления, то есть, воспаление и отечность слизистых со стороны носа, боли в горле, кашель. Для ОРВИ, в отличие от гриппа и COVID-19, характерно чихание», — пояснила Гарскова.

Врач добавила, что при COVID-19 возможно нарушения стула и боль в животе. Кроме того, может возникать головная боль, от которой не помогают обезболивающие.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал способы отличить коронавирус от аллергии. По его словам, аллергия в большей степени характеризуется выраженными респираторными проявлениями. Помимо этого, при аллергии умеренно проявляется или вовсе отсутствует интоксикация, сильная слабость и быстрая утомляемость.

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