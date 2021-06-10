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Врачи дали прогноз по росту числа заразившихся коронавирусом в России

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Обстановка с коронавирусом в России в ближайшее время не стабилизируется, и цифры будут высокими на протяжении всего летнего периода. Такой прогноз дала врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева, передает РБК.

«Главное, чтобы не нарастали тяжелые формы и летальные исходы. Снижение статистики будет только в том случае, если на карантин всех посадят», — сказала Скорпилева. Она отметила, что люди активно стали делать тесты на коронавирус в связи с поездками за границу, и чем больше анализов берется, тем пропорционально больше случаев выявляется.

Как считает профессор вирусологии Александр Чепурнов, увеличение количества новых случаев коронавируса в сутки не обязательно означает новую волну заражений. По его словам, надо понаблюдать за статистикой еще несколько дней. При этом специалист не исключил, что новый подъем заболеваемости начался, так как лаборатории, занимающиеся ПЦР-диагностикой, наблюдают в последнюю неделю почти трехкратный рост положительных тестов.

Чепурнов считает, что сезонность может повлиять на ситуацию, так как вирусы «плохо растут» в летний период.

По данным на 9 июня суточное число заражений коронавирусом в России впервые с марта превысило 10 тысяч и составило 10 407, показатели по Москве достигли наивысшего значения с 16 января — 4124.

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