Власти Москвы обратились к горожанам из-за коронавируса

Власти призвали москвичей соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки, а также по возможности сократить социальные контакты из-за ситуации с коронавирусом. К горожанам обратилась заместитель мэра столицы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова, передает «Интерфакс».

Ракова также подтвердила слова мэра Сергея Собянина о том, что в столице не будут вводить новые ограничительные меры и локдаун. По мнению главы города, с заболеваемостью можно справиться без принятия подобных мер.

Ранее 9 июня стало известно, что в Москве усилят контроль за ношением средств индивидуальной защиты в торговых центрах, кафе, летних верандах и общественном транспорте. Уполномоченные сотрудники правительства столицы совместно с полицией будут проводить контрольные мероприятия. За нарушение перчаточно-масочного режима предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

За последние сутки число новых случаев COVID-19 в Москве достигло наивысших показателей с 16 января — 4124, эпидемиологическая обстановка в столице ухудшается. Общее число заражений в стране впервые с марта превысило 10 тысяч и составило 10 407.