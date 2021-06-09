Власти Москвы заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом

Эпидемиологическая обстановка в Москве ухудшается. Об этом сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков, пишет ТАСС.

По данным московских властей, количество заболевших коронавирусом растет.

Как сообщалось ранее, из-за роста случаев заражения COVID-19 в Москве усилят контроль за ношением средств индивидуальной защиты — масок и перчаток. Речь идет о торговых центрах, кафе и летних верандах. За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф от четырех до пяти тысяч рублей.

В Москве за последние сутки выявлено 4124 случая заражения коронавирусом. Это максимум с 16 января. За сутки в столице зарегистрировали 58 умерших после заражения COVID-19. Общее число смертей составило 20 648.

По всей России зафиксировано 10 407 новых случаев коронавируса. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что рост заболеваемости COVID-19 в России в последние дни произошел из-за выпускных и отпусков.