В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток

В Москве усилят контроль за ношением средств индивидуальной защиты — масок и перчаток. Речь идет о торговых центрах, кафе, летних верандах и общественном транспорте. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, с 9 июня ужесточится контроль за перчаточно-масочным режимом в ночных клубах и концертных залах. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в столице.

«Также будет усилен контроль за предприятиями и организациями, которые не соблюдают санитарные нормы и правила. Будут проводиться постоянные контрольные мероприятия уполномоченными сотрудниками правительства Москвы совместно с полицией и сотрудниками Роспотребнадзора», — рассказал начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф от четырех до пяти тысяч рублей.

9 июня в Москве выявлено 4124 случая COVID-19. Всего в России за последние сутки выявили 10 407 новых случаев коронавируса. Также большое число заболевших в Санкт-Петербурге (852) и Московской области (781).