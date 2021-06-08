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Раскрыта эффективность российской вакцины «ЭпиВакКорона»

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Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Антитела к коронавирусу после вакцинации российским препаратом «ЭпиВакКорона» вырабатываются почти у 96 процентов привитых. Его эффективность раскрыл заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

«У 95,8 процента людей выработалось достаточное количество антител, а 4,2 процента среди вакцинированных имели нулевые антитела», — сообщил он.

Ранее специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что вакцину «ЭпиВакКорона» рекомендуется вводить трижды людям старше 65 лет для усиления эффективности иммунного ответа.

На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще три отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».

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