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Попова оказалась одним из создателей вакцины «ЭпиВакКорона»

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Анна Попова
Анна Попова
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оказалась одним из создателей вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», которую представил новосибирский научный центр «Вектор» при ведомстве. Чиновницу назвали одним из авторов проекта в описании патента на препарат, сообщает «Новая газета».

В Роспотребнадзоре уже подтвердили, что в описании вакцины указана именно глава ведомства. «Как доктор медицинских наук Анна Юрьевна Попова участвовала в разработке препарата в аспекте применения вакцины в популяции», — заявили в службе.

В авторах патента указаны 12 человек, большая часть из которых входит в ученый совет «Вектора». Среди них — директор центра Ринат Максютов, его заместители Елена Гаврилова и Елена Нечаева, ведущий научный сотрудник отдела геномных исследований Ильназ Иматдинов, заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Александр Рыжиков, руководитель Института медицинской биотехнологии (филиал «Вектора») Елена Даниленко и другие специалисты.

Над вакциной «ЭпиВакКорона» также работал Евгений Рыжиков, сын Александра Рыжикова и гендиректор ООО «Эпивак». По словам главы «Вектора», именно они являются «непосредственно идейными вдохновителями» препарата.

В марте 2021 года Попова заявила, что вакцинировалась «ЭпиВакКороной». По ее словам, препарат подходит для аллергиков и людей старшего возраста, а также не вызывает побочных эффектов. В Роспотребнадзоре сообщали, что результатам двух фаз клинических исследований эффективность вакцины составила 100%.

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