Попова оказалась одним из создателей вакцины «ЭпиВакКорона»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оказалась одним из создателей вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», которую представил новосибирский научный центр «Вектор» при ведомстве. Чиновницу назвали одним из авторов проекта в описании патента на препарат, сообщает «Новая газета».

В Роспотребнадзоре уже подтвердили, что в описании вакцины указана именно глава ведомства. «Как доктор медицинских наук Анна Юрьевна Попова участвовала в разработке препарата в аспекте применения вакцины в популяции», — заявили в службе.

В авторах патента указаны 12 человек, большая часть из которых входит в ученый совет «Вектора». Среди них — директор центра Ринат Максютов, его заместители Елена Гаврилова и Елена Нечаева, ведущий научный сотрудник отдела геномных исследований Ильназ Иматдинов, заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Александр Рыжиков, руководитель Института медицинской биотехнологии (филиал «Вектора») Елена Даниленко и другие специалисты.

Над вакциной «ЭпиВакКорона» также работал Евгений Рыжиков, сын Александра Рыжикова и гендиректор ООО «Эпивак». По словам главы «Вектора», именно они являются «непосредственно идейными вдохновителями» препарата.

В марте 2021 года Попова заявила, что вакцинировалась «ЭпиВакКороной». По ее словам, препарат подходит для аллергиков и людей старшего возраста, а также не вызывает побочных эффектов. В Роспотребнадзоре сообщали, что результатам двух фаз клинических исследований эффективность вакцины составила 100%.