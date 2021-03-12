Попова назвала срок появления иммунитета после прививки «ЭпиВакКороной»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала срок появления иммунитета к коронавирусу после прививки «ЭпиВакКороной». По ее словам, для этого необходимо от 40 до 42 дней, передает ТАСС.

«Она [вакцина] позволяет вырабатывать иммунитет достаточно эффективный и стойкий, но она вырабатывает его, стимулирует выработку достаточно медленно», — пояснила Попова. Она также подчеркнула, что речь идет об отсчете с момента первой дозы инъекции и что до этого времени считать себя полностью защищенным нельзя.

Как сказала глава Роспотребнадзора, в России к настоящему моменту прививку «ЭпиВакКороны» получили уже 20 тысяч человек. Он подходит для аллергиков и людей старшего возраста, а также не вызывает побочных эффектов, кроме болезненности в месте введения иглы с препаратом.

«ЭпиВакКорона» стала второй вакциной, зарегистрированной в России для профилактики COVID-19. Массовая вакцинация этим препаратом будет запущена во второй половине марта.