Вакцину «ЭпиВакКорона» разрешили для людей старше 60 лет в России

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», получила разрешение на использование среди жителей России старше 60 лет, говорится на сайте Роспотребнадзора.

В сообщении сказано, что препарат успешно прошел открытое клиническое исследование третьей и четвертой фаз среди пожилых людей, показал иммуногенность и высокую безопасность для пенсионеров. Будут внесены изменения в регистрационное досье вакцины и в инструкцию. В последней изменят допустимый возраст для получения прививки. Фраза «для взрослых 18-60 лет» будет заменена на «для взрослых старше 18 лет».

«ЭпиВакКорона» стала второй вакциной, зарегистрированной в России для профилактики COVID-19. Генеральный директор учреждения-разработчика Ринат Максютов говорил, что после прививки иммунитет к вирусу будет длиться один год.