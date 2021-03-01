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В ВОЗ дали совет отказавшимся прививаться от коронавируса

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Отказавшимся прививаться от коронавируса в период пандемии рекомендуется «сидеть дома и никуда не выходить». Такой совет дала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что COVID-19 — это новое, тяжелое и коварное заболевание, которое несет серьезные последствия для здоровья. «Решение не прививаться имеет двойные последствия: первое — что вы сами рискуете, второе — что вы рискуете перенести инфекцию другим людям», — сказала Вуйнович.

По ее словам, нет другого способа укрепить иммунитет к коронавирусу, кроме вакцины. Она уточнила, что «есть инфекции, где любой уровень иммунитета не может помочь». Например, к ним относятся корь и оспа. При этом здоровый человек, «у которого клетки не повреждены», любой вирус будет переносить легче.

В феврале Мелита Вуйнович привилась российской вакциной. Какой из двух зарегистрированных — «ЭпиВакКорона» или «Спутник V», — не уточнялось.

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