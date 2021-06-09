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Собянин оценил необходимость нового локдауна в Москве из-за коронавируса

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Сергей Собянин
Сергей Собянин
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Власти Москвы не собираются вводить новый локдаун из-за коронавируса. Так его необходимость оценил мэр столицы Сергей Собянин во время встречи с рестораторами, передает РИА Новости.

По словам Собянина, власти считают, что на данный момент могут справиться с заболеваемостью без принятия подобных мер.

Как ранее сообщил оперативный штаб, число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января — 4124, эпидемиологическая обстановка в столице ухудшается. Общее число заражений в стране впервые с марта превысило 10 тысяч и составило 10 407.

Ранее 9 июня стало известно, что в Москве усилят контроль за использованием масок и перчаток в торговых центрах, кафе, летних верандах и общественном транспорте. Кроме того, проконтролируют ночные клубы и концертные залы, предприятия. Как рассказал начальник Главконтроля Евгений Данчиков, уполномоченные сотрудники правительства столицы совместно с полицией будут постоянно проводить контрольные мероприятия. За нарушение масочно-перчаточного режима предусмотрен штраф от четырех до пяти тысяч рублей.

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