В центре Гамалеи рассказали о влиянии индийского штамма на привитых от COVID-19

Индийский штамм коронавируса снижает в несколько раз иммунный ответ у привившихся от коронавируса и уже переболевших. С таким заявлением выступил заместитель директора центра имени Гамалеи Денис Логунов, его слова передает ТАСС.

«Индийский штамм на сегодняшний день достаточно важный. У него есть две ключевые мутации в рецепторсвязывающем домене, и эти две ключевые мутации существенно снижают активность сывороток у вакцинированных и переболевших. Существенно — это не критическое снижение, но примерно в 2-3 раза. Соответственно, если иммунитет снижается критически и еще штамм изменился, это может послужить причиной случаев инфицирования, пусть и нечастых», — сказал Логунов.

Индийский штамм коронавируса, который также называют дельта-вариантом, считается более заразным по сравнению с другими штаммами SARS-CoV-2. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко допустил изменения в лечении коронавируса из-за индийского штамма. «Схемы лечения индийского штамма могут потребовать корректировки, в том числе из-за более высокой скорости его распространения», — сказал он.

За минувшие сутки в Москве выявили 6701 случай заражения COVID-19, что стало максимальным значением с начала года.