Роспотребнадзор назвал основных переносчиков новых штаммов коронавируса

Основным переносчиком новых штаммов коронавируса является молодежь. Об этом РИА Новости рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она пояснила, что молодые люди легче переносят COVID-19, но активно распространяют вирус, «не осознавая последствий своего легкомысленного поведения». Эксперт отметила, что клинические проявления болезни несколько изменились, но не выходят за рамки известного спектра симптомов ОРВИ.

Ранее Пшеничная рассказала об отличительных симптомах индийского штамма коронавируса. По ее словам, этот штамм, который также называют дельта-вариантом, считается более заразным по сравнению с другими штаммами SARS-CoV-2. При этом его симптомы неспецифические и исключают потерю обоняния, встречающуюся в 70-80 процентах случаев, ему более свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, включая боли в животе, потерю аппетита, рвоту и тошноту. Также среди симптомов может присутствовать боль в суставах и потеря слуха. Лихорадка и кашель возникают гораздо реже, а потеря обоняния в этом случае даже не входит в первую десятку.

Ранее Роспотребнадзор оценил возможность заболеть COVID-19 после прививки от коронавируса. «После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи», — рассказали там. Даже если человек сделал прививку, при появлении соответствующих симптомов, в том числе ОРВИ, необходимо обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест. При этом сама вакцина от коронавируса на результат теста повлиять не может. В Роспотребнадзоре пояснили, что при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека.