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Роспотребнадзор оценил возможность заболеть коронавирусом после прививки

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Фото: Оливер Ондрас / РИА Новости

Роспотребнадзор оценил возможность заболеть COVID-19 после прививки от коронавируса. Как сообщили в пресс-службе ведомства, небольшая вероятность того, что это случится, есть, передает РИА Новости.

«После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи», — рассказали там. Даже если человек сделал прививку, при появлении соответствующих симптомов, в том числе ОРВИ, необходимо обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест.

При этом сама вакцина от коронавируса на результат теста повлиять не может. В Роспотребнадзоре пояснили, что при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал переболевшим коронавирусом привиться через несколько месяцев после болезни. Тогда специалисты также подчеркнули, что случаи заражения коронавирусом после прививки редки и возникают у людей, которые не завершили курс вакцинации или не соблюдали меры предосторожности.

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