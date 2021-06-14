Роспотребнадзор оценил влияние российских вакцин от COVID-19 на потомство

Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на способность иметь детей. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Эксперты заверили, что негативных последствий вакцинации в ходе соответствующих испытаний не выявлено, и прививка не является противопоказанием для беременности. «Нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса может повлиять на фертильность у женщин или мужчин», — резюмировали в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны. При этом лучше всего привиться тем препаратом, который есть в наличии, а в случае хронических заболеваний стоит проконсультироваться с врачом по выбору препарата.

Ранее Роспотребнадзор оценил возможность заболеть COVID-19 после прививки от коронавируса. «После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи», — рассказали там. Даже если человек сделал прививку, при появлении соответствующих симптомов, в том числе ОРВИ, необходимо обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест. При этом сама вакцина от коронавируса на результат теста повлиять не может. В Роспотребнадзоре пояснили, что при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека.

В декабре в центре имени Гамалеи, где разработали вакцину от коронавируса «Спутник V» заявили о безвредности препарата для репродуктивного здоровья. Испытания, по словам директора центра Александра Гинцбурга, проводились на животных — мышах и кроликах.