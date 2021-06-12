Создатель «Спутник V» предложил Путину подтолкнуть народ к вакцинации

Директор Центр имени Гамалеи Александр Гинцбург, отвечавший за создание вакцины «Спутник V», во время разговора с президентом России Владимиром Путиным после вручения государственных премий предложил ему подтолкнуть народ к вакцинации. Репортаж со встречи вел телеканал «Россия 24».

«Демократия — это прекрасно, но никогда не касается здоровья человека. Надо народ подталкивать», — сказал специалист. По его словам, пренебречь некоторыми правилами следует для того, чтобы люди защищали свое здоровье.

Гинцубрг уверен, что определенное давление совершенно необходимо, потому что, например, скорость вакцинации в Москве — 10 тысяч человек в сутки, а необходимо 70-80 тысяч.

В свою очередь Путин заметил, что для России является нормальным настороженное отношение ко всем новым процедурам. Он напомнил, что объемов выпускаемой в России вакцины хватит для всех желающих.

Также Гинцбург сообщил, что Центр имени Гамалеи испытал интраназальную вакцину от коронавируса среди детей в возрасте от 8 до 12 лет, и пока не зарегистрировал никаких побочных эффектов нет.

Одним из поводом для такого предложения «подтолкнуть» стал резкий рост случаев заболевания коронавирусной инфекцией в последние дни. За минувшие сутки в России зарегистрированы 13 510 случаев заражения коронавирусом, что является рекордом с 15 февраля. В Москве зафиксировали 6 701 случай заболевания.

При этом вакцинация в столице идет медленными темпами. Сергей Собянин 21 мая отмечал, что доля привившихся в столице меньше, чем в любом европейском городе. По всей стране, как отметил Путин, прививку поставили 18 миллионов человек. Это значительно меньше, чем нужно для достижения коллективного иммунитета.