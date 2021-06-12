В России испытали интраназальную вакцину от коронавируса среди детей

Центр имени Гамалеи испытал интраназальную вакцину от коронавируса среди детей в возрасте от 8 до 12 лет. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург во время общения президента России Владимира Путина с Героями Труда и лауреатами государственных премий, передает ТАСС.

«Мы своих маленьких [пациентов] интраназально иммунизируем, то есть ту же самую вакцину распыляем в нос. Защищает очень хорошо (...). Ни один не заболел, никакой побочки нет. Ни температуры, ничего», — сказал он.

Также Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса для детей в возрасте от 15 до 17 лет может быть зарегистрирована в России 15-20 сентября.

В мае глава центра имени Гамалеи анонсировал начало испытаний прививки от коронавируса среди несовершеннолетних. Он понадеялся, что препарат будет защищать детей не только от известных штаммов инфекции, но и от будущих ее мутаций.