Роспотребнадзор назвал единственный способ избавиться от коронавируса

Единственный способ окончательно справиться с пандемией коронавируса — это массовая вакцинация, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в беседе с РИА Новости.

«COVID-19 совсем не банальная, а очень коварная и сложная инфекция, которая может закончиться неблагоприятным исходом. Вот почему инфекционисты и эпидемиологи единодушны: окончательно справиться с эпидемией поможет только вакцинация», — говорится в письме.

Очень важно при этом, отмечают в ведомстве, привиться летом. Это позволит заранее подготовиться к осенне-зимнему сезону, когда риск заболевания ОРВИ, гриппом и другими капельными инфекциями существенно выше.

«Если не защищаться прививками, неизбежно будут происходить массовые вспышки таких заболеваний. Защитить от эпидемии и пандемии может не просто вакцинация, а массовая вакцинация, которая проводится в течение короткого промежутка времени, когда в популяции создается большой пул защищенных людей и останавливается передача вируса от человека человеку», — отметили в пресс-службе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила , что «расслабляться» в отношении эпидситуации в России пока нельзя. По ее словам, на данный момент отказ от действующих ограничений и требований может привести к осложнению эпидемиологической ситуации в стране.