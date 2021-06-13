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Власти заявили о невозможности ослабления ограничений из-за COVID-19 в России

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова описала осложнение эпидситуации в стране словами «сегодня расслабляться нельзя». Об этом сообщает ТАСС.

Попова отметила, что на данный момент отказ от действующих ограничений и требований может привести к осложнению эпидемиологической ситуации в стране. «Сегодня расслабляться нельзя», — призвала главный санитарный врач России.

Кроме того, Попова напомнила о важности вакцинации населения. По ее словам, от активности граждан зависит получение коллективного иммунитета в стране, а следовательно, скорое открытие границ с другими государствами.

«Лучший способ его получить — это привиться», — добавила глава Роспотребнадзора.

13 июня число людей, заболевших COVID-19 за неделю в России, выросло примерно на 30 процентов по сравнению с прошлой неделей. С 7 по 13 июня оперативный штаб сообщил о 82 250 заразившихся, тогда как с 31 мая по 6 июня — только о 62 995 (рост составил 30,6 процента). Больше заболевших за неделю в России фиксировали еще зимой, с 15 по 21 февраля.

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