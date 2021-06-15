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Роспотребнадзор раскрыл способ сбить температуру после вакцинации от COVID-19

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Роспотребнадзор раскрыл способ сбить температуру после вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что повышенная температура после вакцинации от коронавирусной инфекции — это нормальная реакция организма. «Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это нормально», — подчеркнули в ведомстве.

Для сбивания температуры можно принять парацетамол или ибупрофен, сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее в ведомстве заявили, что единственный способ окончательно справиться с пандемией коронавируса — это массовая вакцинация. «COVID-19 совсем не банальная, а очень коварная и сложная инфекция, которая может закончиться неблагоприятным исходом. Вот почему инфекционисты и эпидемиологи единодушны: окончательно справиться с эпидемией поможет только вакцинация», — говорится в письме.

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