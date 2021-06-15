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Проценко заявил о рекордном количестве пациентов с коронавирусом на ИВЛ

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Денис Проценко
Денис Проценко
Кадр: RT / TouTube

Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил в эфире программы «Антонимы» на RT, что в медучреждении рекордное количество пациентов с коронавирусом подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Трансляция передачи доступна на YouTube.

По его словам, из 1447 человек, проходящих лечение в больнице, на ИВЛ находятся 407. Кроме того, из-за мутации вируса в Коммунарку сейчас поступает больше человек, чем в прошлые «пиковые дни», сказал Проценко.

В том же интервью главврач заявил, что остановить пандемию коронавируса может только обязательная вакцинация. По его мнению, причиной роста заболеваемости COVID-19 в Москве могло стать «фееричное» отношение граждан к маскам, несоблюдение социальной дистанции и общая расслабленность.

Проценко также подчеркнул, что у него не оптимистичное отношение к происходящему. Рост заболеваемости, по оценкам медика, скоро дойдет и до регионов.

За прошедшие сутки в России зафиксировали 14 185 случаев коронавируса, в Москве — 6805 заражений. За все время с начала пандемии в стране выявлено 5 236 593 случая инфицирования.

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