Глава Приморья привился от коронавируса и процитировал Высоцкого

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и его супруга Ирина Герасименко сделали первые прививки от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом политик рассказал в видеообращении, опубликованном на странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Кожемяко, он вакцинировался в здании краевого правительства. Процедура прошла «быстро, бесплатно, удобно», подчеркнул он. Глава Приморья рассказал, что вакцинировался бы вместе с супругой раньше, но им пришлось выждать время после цикла прививок от клещевого энцефалита.

Получая укол, Кожемяко процитировал стихи Владимира Высоцкого. «Знаете, как у Высоцкого: "Обнажил я бицепс ненароком, но и снял для верности пиджак"», — вспомнил он.

Второй этап вакцинации глава Приморья с супругой пройдут через 21 день. Кожемяко напомнил, что только прививка помогает организму избежать сложного течения коронавируса. «Поэтому прошу вас не пренебрегать возможностью защитить себя и своих близких и родных», — призвал политик.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о последствиях второй прививки против коронавируса. Перед сном у него поднялась температура до 37,2 градуса, а после пробуждения она уже вернулась в норму.

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