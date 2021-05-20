Жириновский трижды привился от коронавируса и захотел еще

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что трижды привился от коронавируса.

Политик отметил, что хочет сделать четвертую прививку. «Я трижды вакцинированный. Четвертую вакцину приму. Третья — укол у меня, но если не будет хватать антител, тогда капли в нос. Вот четыре раза я сделаю за год», — сказал он, заверив, что никого не заразит. При этом он не уточнил, какие выбрал препараты для иммунизации.

Ранее Жириновский заявил, что в США действуют COVID-лаборатории, которые занимаются распространением коронавируса по всем странам мира. Он также высказал мнение, что их необходимо уничтожить.

В России в настоящий момент зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. На данный момент прививку в основном делают им. После «Спутника V» регистрацию прошли «ЭпиВакКорона», «КовиВак». НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций запустили глобальное тестирование эффективности «Спутника Лайт» 21 февраля, а официальная регистрация вакцины состоялась 6 мая. Ее эффективность составляет 79,4 процента, что превышает показатели многих вакцин с двумя компонентами.