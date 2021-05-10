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Жириновский предложил уничтожить COVID-лаборатории в США

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский завил, что в США действуют COVID-лаборатории, которые занимаются распространением коронавируса по всем странам мира. По его словам, их необходимо уничтожить. Об этом парламентарий заявил в эфире радио «Комсомольская правда», сообщает URA.RU.

Депутат считает, что в данной ситуации нужно действовать, полагаясь на силовые способы, и «разгромить лаборатории и центры, где они (американцы) готовят будущие микробы». Он отметил, что оппоненты намерены вести инфекционную войну против России.

Ранее Жириновский предлагал варианты поощрений для тех, кто согласился на вакцинацию от коронавируса. В качестве такой меры он назвал освобождение от административного ареста или штрафов за легкие нарушения.

В апреле 2021 года политик высказался о том, что в вузы следует принимать только тех абитуриентов, которые привились от коронавируса.

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