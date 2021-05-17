Россия
 
Последние новости
Премьер Чехии ответил на слова Земана о причине взрыва во Врбетице
Российский мэр извинился перед жителями за 300 ям на дорогах
Объявлена победительница конкурса «Мисс Вселенная»
Обнаружены гены уязвимости для коронавируса
Врач объяснила разницу между полезным и вредным жиром в теле человека
Участница от России не прошла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная»
Пользователи соцсетей раскрыли самые постыдные секреты
Россиян предупредили о «супервысоких» температурах
На Украине двое запертых в квартире детей выбрались в окно и попросили помощи
Новости партнеров

Жириновский назвал ЛДПР «девственницей на политическом поле»

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал свою партию «девственницей на политическом поле», поскольку она не вступала ни в какие политические союзы. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Политик заявил, что КПРФ или «Справедливую Россию» россияне «заплюют, закидают камнями», поскольку коммунизм гражданам был обещан еще 40 лет назад. Тем не менее, эти политические силы не выполнили своих обязательств, поэтому им не с чем идти к избирателю, который их «презирает как обманщиков и мошенников».

«А ЛДПР чиста. Если проводить бытовые параллели, то ЛДПР — девственница на политическом поле. Мы ни в какие браки, то есть политические союзы, не вступали. А эти все мечутся», — заключил Жириновский.

Ранее лидер ЛДПР призвал власти закрыть КПРФ и внести партию Геннадия Зюганова в список антигосударственных объединений. Он потребовал арестовать политического оппонента, а также сопредседателей партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина и Сергея Миронова.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«ЛДПР — девственница на политическом поле»
Жириновский из-за шутки пригрозил Ивану Урганту закрытием шоу
Жириновский предложил переименовать должность президента России