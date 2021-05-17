Жириновский назвал ЛДПР «девственницей на политическом поле»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал свою партию «девственницей на политическом поле», поскольку она не вступала ни в какие политические союзы. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Политик заявил, что КПРФ или «Справедливую Россию» россияне «заплюют, закидают камнями», поскольку коммунизм гражданам был обещан еще 40 лет назад. Тем не менее, эти политические силы не выполнили своих обязательств, поэтому им не с чем идти к избирателю, который их «презирает как обманщиков и мошенников».

«А ЛДПР чиста. Если проводить бытовые параллели, то ЛДПР — девственница на политическом поле. Мы ни в какие браки, то есть политические союзы, не вступали. А эти все мечутся», — заключил Жириновский.

Ранее лидер ЛДПР призвал власти закрыть КПРФ и внести партию Геннадия Зюганова в список антигосударственных объединений. Он потребовал арестовать политического оппонента, а также сопредседателей партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина и Сергея Миронова.