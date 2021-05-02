Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал власти закрыть КПРФ и внести партию Геннадия Зюганова в список антигосударственных объединений. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

По мнению политика, в список должны войти партии и организации, которые «ставят своей целью строить какое-то общество, свергать действующую власть». В пример Жириновский привел партии КПРФ, «Справедливая Россия» и «Левый фронт», а также Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), учрежденного Алексеем Навальным.

В разговоре с ведущим передачи лидер ЛДПР заявил, что ему также не понравились высказывания коммунистов деятельности его партии. «Буржуазно-криминальная власть. Мы все с вами буржуазия и мы криминал. Это что такое вообще? Это даже при царе было невозможно! При советской власти невозможно», — возмутился политик.

В апреле прошлого года Жириновский потребовал арестовывать коммунистов, если они устроят акцию у мавзолея на Красной площади в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина. Лидер ЛДПР подчеркнул, что все граждане должны оставаться в самоизоляции, введенной из-за пандемии коронавируса.