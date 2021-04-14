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Зюганов ответил Жириновскому о своем самоотводе из КПРФ

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Геннадий Зюганов
Геннадий Зюганов
Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал байками слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который анонсировал смену председателя коммунистической партии и самоотвод Зюганова. Об этом сообщает ТАСС в среду, 14 апреля.

По словам Зюганова, заявление Жириновского не имеет ничего общего с реальной процедурой избрания руководства партии.

«Жириновские могут всякие сплетни распускать, но это ничего общего не имеет ни с нашей позицией, ни с нашей работой, ни с реальными порядками, которые существуют в нашей партии», — сказал он.

Зюганов подчеркнул, что не встречался с Жириновским и не обсуждал с ним партийные вопросы. Политик добавил, что процедуры выборов нового состава и руководства партии определена уставом и законом.

Ранее в среду лидер либерал-демократов заявил, что новым председателем КПРФ может стать заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин. По его словам, он поговорил с Зюгановым и он собирается взять самоотвод.

76-летний Геннадий Зюганов возглавляет Коммунистическую партию Российской Федерации (КПРФ) с 1993 года.

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