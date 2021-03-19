Россия
 
Последние новости
Ребенок погиб при взрыве в жилом доме в Подмосковье
Появились кадры из разрушенной взрывом квартиры в Подмосковье
Tesla столкнулась с проблемой на крупнейшем рынке Европы
На российского депутата завели дело за драку с полицейскими после корпоратива
В Армении из-за досрочных выборов отменят военное положение
Бывший посол США заявил о «конце эпохи» в отношениях Москвы и Вашингтона
Оптическая иллюзия на водолазке мужчины озадачила пользователей сети
Невозможность подделать вакцину «Спутник V» объяснили
Скандально известные украинские радикалы из «Торнадо» оказались на свободе
Новости партнеров
Прослушать новость

Зюганов дал Путину совет по Донбассу и США

Перейти в «Мою Ленту»
Геннадий Зюганов
Геннадий Зюганов
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Президенту России Владимиру Путину следует помочь Киеву вырваться из зависимого положения от США и поддержать самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики. Такой совет российскому лидеру дал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, пишет «Свободная пресса».

«Нужно не проклинать братский народ, оказавшийся в беде, а помогать ему вырваться из лап американских мерзавцев: цэрэушников и бандеровцев! Скажите, что будете укреплять связи с братской Белоруссией, что поддержите Луганск и Донбасс!» — сказал коммунист, комментируя ответ Путина на критику президента США Джо Байдена в своей адрес.

Зюганов считает, что в сложившейся ситуации главе государства не следует «унижаться до перепалки с Байденом», а лучше выступить с посланием к нации. Также, по мнению политика, на рейтинг власти положительно повлияет отмена пенсионной реформы.

Путин ответил на высказывания Байдена фразой «кто как обзывается, тот так и называется». По его словам, люди всегда видят в другом человеке свои собственные качества. Российский лидер пожелал здоровья американскому коллеге.

Байден в интервью каналу ABC заявил, что хочет призвать власти России к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Американский лидер рассказал о разговоре с Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен.

В Госдуме, Совете Федерации и МИД раскритиковали заявление Байдена. В Кремле заметили, что в истории такого еще не было. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал американского президента опасным для всего человечества.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Геннадий Зюганов: Путину надо не препираться с Байденом, а выступить с обращением к нации
Путин ответил Байдену фразой «кто как обзывается, тот так и называется»
Кадыров назвал Байдена опасным для всего человечества