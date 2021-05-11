Россия
 
Последние новости
Предсказаны сроки истощения запасов нефти и газа в России
Жертвам кибермошенников решили упростить возврат денег
Индийцы попытались продать радиоактивный уран через интернет и были арестованы
Врач посоветовала аллергикам исключить из рациона некоторые продукты
Российский врач назвала признаки рака крови на ранней стадии
ХАМАС поставило Израилю ультиматум
Ирина Шейк снялась полуобнаженной в рекламе и взволновала поклонников
Невролог связал потерю обоняния при COVID-19 с повреждениями мозга
Адвокат разъяснила незаконные требования сотрудников ДПС
Новости партнеров
Прослушать новость

Жириновский из-за шутки пригрозил Ивану Урганту закрытием шоу

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Фото: Александр Авилов/ АГН «Москва»

Телеведущий Иван Ургант в своем шоу «Вечерний Ургант» пошутил над лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Последний в ответ пригрозил закрыть передачу, рассказывает «Собеседник».

Ургант вместо с соведущим Дмитрием Хрусталевым обратили внимание на давние взаимоотношения политика с главой КПРФ Геннадием Зюгановым и с юмором прокомментировали возможную смену председателя политсилы. Они сравнили их «с семейной парой» и с «полками в плацкартном вагоне» и сыронизировали, что новое руководство — на один созыв, поскольку товарищи не смогут расстаться.

«Геннадий Андреевич [Зюганов] будет еще много-много лет, а Урганта передачу будем закрывать. Хватит, Ваня, посмеялся над всеми, пусть поработает наконец. У него же какая-то профессия есть, что-то он должен делать. Пусть работает! Юмор у него слабенький», — заявил Жириновский в ответ на шутку.

Ранее Жириновский призвал власти закрыть КПРФ и внести партию Геннадия Зюганова в список антигосударственных объединений. По его мнению, партия стремится «свергнуть действующую власть». Кроме того, политику не понравились понравились высказывания коммунистов о деятельности ЛДПР. Жириновский также потребовал арестовать Зюганова и сопредседателей партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина и Сергея Миронова.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жириновский заявил о закрытии шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале»
Жириновский предложил освобождать от ареста за вакцинацию от коронавируса
Жириновский предложил переименовать должность президента России