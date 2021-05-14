Ургант ответил на угрозу Жириновского закрыть его шоу

Телеведущий Иван Ургант ответил на угрозу лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского в скором времени закрыть шоу «Вечерний Ургант», выходящее на Первом канале. В эфире шоумен сыронизировал, что политик известен серьезностью комментариев и не высказывается лишь для привлечения внимания.

«Вы не подозреваете, что это наша с вами предпоследняя встреча. Вообще. Дело в том, что дни передачи "Вечерний Ургант" оказались сочтены. Мы стоим на пороге закрытия, и это произошло не по нашей воле. Думаю, прекрасно понимаете, сами бы себя мы не закрыли», — обратился Ургант к зрителям.

Затем на экране появилась новость с требованием Жириновского. После этого ведущий сменил тон и высмеял требования лидера ЛДПР. «Если Жириновский что-то говорит, это, мы знаем, не пустые слова. Этот человек просто так молоть ерунду не будет, чтобы привлечь к себе внимание», — добавил Ургант, рассмешив аудиторию.

Ведущий также отреагировал на слова политика о том, что у него «слабенький юмор». «Он имеет право так говорить, потому что он много лет возглавляет комитет Госдумы по юмору и слабости. Кстати, он там один, в этом комитете», — заметил шоумен. Ургант заключил, что Жириновский согласился прийти на передачу 14 мая, чтобы «провести торжественное закрытие» телешоу.

Ранее Жириновский пригрозил закрыть передачу после того, как Ургант пошутил над политиком в эфире «Вечернего Урганта». Тогда Ургант вместе с соведущим Дмитрием Хрусталевым сравнили взаимоотношения политика и главы КПРФ Геннадия Зюганова «с семейной парой» и с «полками в плацкартном вагоне».