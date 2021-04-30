Ургант призвал замедлить Pornhub в России

Ведущий Первого канала Иван Ургант в ироничной манере прокомментировал новость о том, что Роскомнадзор пригрозил блокировкой порносайту Pornhub в России из-за нарушений отечественного законодательства. В ответ на это юморист в шутку призвал ведомство замедлить сервис. Отрывок передачи доступен на YouTube-канале «Вечерний Ургант».

Ургант и его соведущий Дмитрий Хрусталев посмеялись над тем, что Роскомнадзор нашел нарушения только в нескольких роликах. «А я Роскомнадзору доверяю, честно говоря. Я знаю их подход к делу, то, как они взвешенно принимают решения. Они посмотрели все, и не один раз», — пошутил шоумен.

Ведущий добавил, что блокировка сайта накануне майских праздников — слишком радикальное решение. Поэтому он предложил свой вариант санкций против Pornhub.

«Давайте как бы и нашим и вашим (кстати, это хорошее название для фильма). Давайте замедлим сайт? Роскомнадзор, замедляйте сайт!» — сказал Ургант, прежде чем перешел к обсуждению других новостей.

Ранее Роскмонадзор инициировал проведение проверки как минимум шести роликов на порносайте Pornhub. Как сообщают «Известия», ведомство обратилось в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД России с просьбой изучить видеозаписи с порносайта, заподозрив ресурс в нарушении российских законов.

Замедление трафика — это мера, о которой российские власти впервые заговорили в 2017 году. В теории она позволяет избежать полной блокировки сайта и подталкивает площадки, нарушающие российское законодательство, к его соблюдению. Впервые Роскомнадзор применил замедление в марте 2021 года по отношению Twitter. В ведомстве также допустили, что в будущем эта мера может коснуться и других крупных социальных сетей.