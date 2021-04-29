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Ургант пошутил об отношениях Лободы и лидера Rammstein

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Иван Ургант
Иван Ургант
Кадр: Вечерний Ургант / YouTube

Телеведущий Иван Ургант пошутил об отношениях певицы Светланы Лободы и лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна. Шутка прозвучала во время его беседы с режиссером Тимуром Бекмамбетовым в программе «Вечерний Ургант». Выпуск опубликован на YouTube.

Бекмамбетов рассказал Урганту о том, как договорился с лидером Rammstein о записи песни «Любимый город» для его фильма. По словам режиссера, инициатива исходила от Линдеманна. Оказалось, что он знал эту песню с детства: ее любила мать музыканта.

Бекмамбетов также принес на передачу подарок. В коробке лежал самолетик с автографом Линдеманна, с которым музыкант снялся в клипе. «Так что ты придумай, кому его подарить», — сказал режиссер. «Я хочу подарить его дочери Светланы Лободы. Пускай у нее хоть что-нибудь будет», — пошутил в ответ Ургант.

Ранее в апреле Линдеманн выпустил клип на песню «Любимый город», которую исполнил на русском языке. Сообщалось, что он записал композицию к выходу фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев».

Линдеманну долгое время приписывали роман с Лободой. По версии многих изданий и поклонников, музыкант стал отцом ее дочери Тильды, которая родилась в 2018 году. Позднее исполнительница проговорилась о том, что ей «по контракту» запрещено говорить об отношениях с солистом немецкой группы. Сам Линдеманн, отвечая на вопросы о романе с певицей, говорил, что это «тайна двух людей».

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