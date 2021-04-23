Лидера группы Rammstein заметили на свидании с россиянкой

Лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна заметили на свидании с россиянкой. Фотографию романтического вечера рок-исполнителя опубликовала «Комсомольская правда».

Как отметил приславший фото в редакцию очевидец, музыкант с девушкой ужинали в кафе в центре Москвы. Их посадили за дальний столик, а на соседние места поставили таблички «Зарезервировано», чтобы к знаменитому гостю не подсаживались.

«Общались они, как и все обычные пары на свидании: улыбались, смеялись, сидели близко друг к другу. На деловую встречу это точно не было похоже. Кстати, Тилль все время был в темных очках, но не узнать его было невозможно», — рассказал очевидец.

Линдеманну долгое время приписывали роман с украинской певицей Светланой Лободой. По версии многих изданий и поклонников, музыкант даже стал отцом Тильды, которую Лобода родила в 2018 году. Позднее исполнительница проговорилась о том, что ей «по контракту» запрещено говорить об отношениях с солистом немецкой группы.