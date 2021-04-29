Pornhub в России проверят на пропаганду наркотиков

Роскомнадзор инициировал проведение проверки как минимум шести роликов на порносайте Pornhub. Как сообщают «Известия», ведомство обратилось в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД с просьбой изучить видеозаписи с порносайта, заподозрив ресурс в нарушении российских законов.

Регулятор посчитал, что эти ролики могут нарушать статью 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и статью 319 («Оскорбление представителя власти») Уголовного кодекса России. Также в некоторых видео заподозрили наличие пропаганды наркотических средств (статья 6.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

Отмечается, что Роскомнадзор потребует удаления записей, если экспертиза подтвердит, что они нарушают российское законодательство. Если администрация порноресурса откажется от удаления страниц, то ведомство заблокирует эти записи.

По оценке независимого исследователя даркнета Олега Бахтадзе-Карнаухова, на Pornhub на самом деле опубликованы сотни видеороликов, которые можно заподозрить в нарушении российских законов. Он считает, что распространенность такого контента связана с наличием отдельных каналов, авторы которых специализируются на подобной тематике. Эксперт заключил, что весь найденный контент доступен бесплатно, оценить же количество подобных роликов, доступных на платной основе, не представляется возможным.