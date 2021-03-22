Порнозвезда призвала чиновников отказаться от блокировки порно на смартфонах

Звезда порно Чери Девилль (Cherie DeVille) призвала американских чиновников не принимать законопроект, который введет требование блокировать порно на смартфонах и планшетах. В колонке для интернет-издания The Daily Beast она привела доводы в пользу отказа от таких мер.

В статье, оформленной как открытое письмо к депутатам американского штата Юта, она посоветовала чиновникам отказаться от идеи блокировки, которую объяснили заботой о детях. Девилль пояснила, что, по данным за 2015 год, каждый житель Юты в среднем заходил на Pornhub по 16 раз в год. По этой причине, по мнению звезды порно, введение запрета испортит отношение между властями и избирателями.

Она также назвала законопроект нарушением свободы слова и распространения информации для граждан Юты. Порнозвезда подчеркнула, что принятие документа нарушит первую поправку к конституции США, но при этом никак не защитит детей от порно.

Девилль заметила, что с развитием технологий детей стало тяжелее оградить от опасного контента, но признала, что родители играют первостепенную роль в воспитании. «Моей сестре удается держать детей подальше от фильмов с рейтингом 18+. Если хотите проверять, что смотрят дети на телефонах, то установите родительские настройки», — посоветовала она.

Ранее Девилль пожаловалась на то, что из-за пандемии стала испытывать проблемы с психическим здоровьем. Звезда порно также привела рассказы коллег, которые страдали от одиночества и тревоги.