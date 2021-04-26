Раскрыта личность снявшей порноролик на священной горе на Бали россиянки

Стала известна личность российской модели, которая снялась в порноролике на священной горе Батур на острове Бали. Об этом сообщает Telegram-канал LShot.

Так, порноактрисой, которая сняла вирусное видео на действующем вулкане Батур, оказалась 22-летняя Вероника Трошина. В данный момент женщину, осквернившую священное место, разыскивают местные полицейские.

Как раскрыл источник, модель занимается производством любительских роликов для взрослых совместно с бизнес-партнером. Пара продает контент на PornHub и других площадках.

Ранее сообщалось, что россиянка сняла порноролик на священной горе на Бали. Женщину подозревают в оскорблении чувств верующих. Ролик с ее участием набрал 1,2 миллиона просмотров на портале PornHub.