Россиянка сняла порноролик на священной горе на Бали и оскорбила местных жителей

Россиянка осквернила священный для местных жителей вулкан Батур на Бали и попала в розыск. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Девушку подозревают в оскорблении чувств верующих после того, как она снялась в видео порнографического характера на вершине горы, признанной сакральным местом у населения острова.

Ролик с ее участием набрал 1,2 миллиона просмотров на портале PornHub, его изучила полиция острова и пришла к выводу, что он был снят еще в прошлом году. После этого индонезийские правоохранительные органы завели дело на российскую туристку по статье «Публичное непристойное поведение», ей грозит два года и восемь месяцев тюремного заключения.

Ранее в апреле полиция Дубая арестовала группу девушек, позирующих обнаженными на балконе популряного отеля Dubai Marina. Участницам откровенной фотосессии грозит полгода тюрьмы и штраф в размере тысячи фунтов. «Такое неприемлемое поведение не отражает ценности и этику арабской страны», — прокомментировали ситуацию в полиции.