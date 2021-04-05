Девушки обнажились на камеру в популярной арабской стране и пошли под суд

Полиция Дубая арестовала группу девушек, позирующих обнаженными на камеру на балконе отеля. Об этом сообщает The Sun.

В субботу, 3 апреля, в социальных сетях появились видеоролики и фотографии обнаженной фотосессии на балконе популярной гостиницы Dubai Marina — более десяти девушек позируют на камеру абсолютно голыми. Кадры публичного разврата возмутили общественность, и в этот же день моделей задержали правоохранительные органы.

«Такое неприемлемое поведение не отражает ценности и этику арабской страны», — говорится в заявлении полиции Дубая. После суда девушкам грозит до шести месяцев тюремного заключения и штраф в размере тысячи фунтов стерлингов (около 105 тысяч рублей) за нарушение законов ОАЭ о приличии.

Ранее неизвестная девушка разделась и прокатилась по склону горнолыжного курорта Красная Поляна в Сочи без одежды. Свой спуск она сняла на видео и выложила в интернет, однако пользователи сети не оценили откровенное видео и пристыдили сноубордистку.