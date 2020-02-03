Туристы увлеклись сексом на пляже и не заметили попытку полиции их разнять

Пара туристов занялась сексом на филиппинском пляже и проигнорировала приказ полиции остановиться. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на побережье популярного острова Боракай с 26-летними путешественниками Жасмин Нелли (Jasmine Nelly) и Энтони Каррио (Anthony Carrio). Местные жители пожаловались на занимавшихся непристойностями туристов, после чего на место прибыла полиция.

Сотрудники правоохранительных органов попытались разнять пару, однако они были настолько пьяны, что не заметили этого. По словам полицейских, путешественники не оставляли попыток продолжить любовные утехи, даже когда на них надели наручники и посадили в машину.

«Их не смущало то, что на них все смотрят. Грудь женщины и гениталии мужчины были полностью обнажены. Они были настолько поглощены друг другом, что не замечали того, что происходит вокруг», — поделился капрал Джоэл Бангаора (Joel Bangaora).

Обоих туристов арестовали, судебное разбирательство назначено на февраль. Нарушители внесли залог в размере шести тысяч филиппинских песо (примерно 7,5 тысячи рублей) и были освобождены до заседания суда.

В январе российские туристы занялись сексом на пляже на тайском курорте Паттайя и были опозорены. 19-летняя девушка и 26-летний молодой человек отмечали Новый год в одном из баров, после чего отправились к морю, где выпили несколько бутылок пива и вступили в интимную связь. По словам очевидца, в это время на пляже находились много отдыхающих, которые делали замечания паре, однако россияне не прислушались к ним.

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