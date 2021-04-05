Снимавшего обнаженных россиянок и белорусок в Дубае арестовали

Снимавшего обнаженных девушек на балконе гостиницы Dubai Marina арестовали в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом пишет Telegram-канал «Восточный синдром».

Моделей из России и Белоруссии, позировавших обнаженными на камеру, якобы снимал гражданин Израиля. Неизвестно, имеет ли он отношение к организации данного «мероприятия» в арабской стране. По информации Daily Mail, впервые видео опубликовал именно израильский порносайт.

При этом Telegram-канал LShot со ссылкой на свои источники утверждает, что девушек снимал россиянин Алексей К.

Полиция Дубая пока не прокомментировала задержание снимавшего. Однако в одном из заявлений правоохранительные органы действительно указали, что штраф в размере пяти тысяч дирхамов (около 1,3 тысячи долларов) и тюремное заключение грозит не только девушкам, но и тем, кто снимал их и распространял кадры в интернете.

В субботу, 3 апреля, в социальных сетях появились видеоролики и фотографии обнаженной фотосессии на балконе популярной гостиницы — более десяти девушек позируют на камеру абсолютно голыми. Кадры возмутили общественность, и в этот же день моделей задержали правоохранительные органы. Сами девушки оказались гражданками России, Украины, Молдовы и Белоруссии.

После суда девушкам грозит до шести месяцев тюремного заключения и штраф за нарушение законов ОАЭ о приличии.

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